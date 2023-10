Rampage 06 10 2023 Nuovo sfidante per Eddie Kingston

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 7 ottobre 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per unepisodio di. Quest’oggi ci troviamo in quel di Stockton, California, e tra i match spicca il Four-Way Match con in palio la #1 contendership per il ROH World Championship detenuto da. The Hardys & Best Friends vs. Garcia, Menard, Parker & Hager (2,5 / 5) Gli ex membri della JAS capitolano al termine di un incontro piacevole ma non entusiasmante. Nel finale Garcia ha colpito per sbaglio Menard sull’apron causando uno scontro con Annajay. Questa distrazione ha permesso agli Hardys ed i Best Friend di ottenere la vittoria. Lo schienamento vincente è arrivato con una Swanton Bomb di Jeff Hardy che ha chiuso la combo di finisher dei suoi alleati. Vincitori: The Hardys & Best ...