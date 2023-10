“Ragazze piano | non urlate” GF | fuori il segreto di Samira | amiche della Casa impazzite

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 7 ottobre 2023) Non sono ancora nate coppie ufficiali al Grande Fratello ma con il passare dei giorni ci sono stati degli avvicinamenti. Come quello di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, di cui si è parlato anche in puntata. O quello, notato dal pubblico del reality, tra Paolo Masella e Letizia Petris, come svelato da Fiordaliso. E infatti la cantante ha confessato: “A Paolo piace Letizia. Gliel’ho proprio chiesto io a bruciapelo. Però ha detto che lei è fidanzata. Paolo è un antico romano. Gli ho detto che Letizia potrebbe cambiare idea”. “È troppo rispettoso”, l’opinione di Ciro Petrone che poi ha spiegato di avere un’altra convinzione sul suo conto. “A Paolo, secondo me, piace Anita”. Ora, in un momento di confidenze tra alcune donne, escaun altro altarino che riguarda inveceLui. L’ex concorrente ...