“Quella decisione è sbagliata” La stangata di Cassese alla giudice Apostolico

Nel daytime di Amici 23, Sarah si lascia andare alla disperazione dopo le parole di Anna Pettinelli che vorrebbe mandare lei o Mida in sfida per far ...

E così sto per prendere una: domani mi metto a scrivere. Non l'ho fatto finora, lo farò ... La questione è sempre: chiamare le cose con il loro nome. Quale (per favore non ...Per quello aveva preso ladi andare via, anche se non aveva soldi e nessuna idea di come ... "E gran parte delle volte la parte in gioco eradi una ragazza che stava con un tizio il ...

La 'mazzata' di Sabino Cassese alla giudice di Catania: "Decisione tecnicamente sbagliata, lo dice uno dei massimi esperti" La7