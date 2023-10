Quali interessi si avranno su di un buono fruttifero da 3 milioni dell’87? Pazzesco

Leggi su blowingpost

(Di sabato 7 ottobre 2023) Sapevi che undi trelire emesso nel 1987 può arrivare a valere tantissimo? Questi buoni sono storicamente i prodotti postali del passato più redditizi, venivano oggi come allora emessi da Poste e Cassa Depositi e Prestiti, quindi garantiti dallo stato italiano. Ma andiamo a scoprire in questo articolo quanto può valere oggi uncosì. Oggi esistono vari tipi di buoni fruttiferi come ad esempio ilOrdinario che rappresenta uno dei più redditizi sottoscrivibili. il rendimento annuo lordo a scadenza di undel genere infatti è del 3.50%. È possibile calcolare anche glidi un ipotetico investimento tramite lo strumento di calcolo presente sulla pagina ufficiale di ...