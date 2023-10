Quale governance per l’Ia L’intervento di Ciardi (Acn)

Leggi su formiche

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’inarrestabile e incessante progresso tecnologico orienta (…) il nostro approccio all’ecosistema digitale e a molti degli aspetti della nostra vita, quasi tutti. Ormai è difficile immaginare un aspetto della nostra vita che non intrecci e non sia un filo della trama digitale sullaci muoviamo. È importante però rammentare a noi stessi che la sicurezza, così come la funzionalità, l’efficienza, la produttività di questo ecosistema, è anche fortemente influenzata da fattori sociali, economici, e geopolitici in ultima analisi. Ricordiamo i due eventi che hanno tragicamente caratterizzato gli ultimi anni: la pandemia prima, il conflitto poi. Eventi terribili che hanno sconvolto ogni previsione e hanno determinato assetti e rischi diversi per il nostro universo. Questo significa che in questo momento storico è importante essere flessibili e pronti a comprendere ...