Psg | Luis Enrique | “Devo trovare il modo migliore per ottenere risultati Mbappé? E’ decisivo”

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’allenatore del Paris Saint-Germain,, alla vigilia della sfida di Ligue 1 2023/2024 contro il Rennes, ha parlato in conferenza stampa tornando sulla debacle con il Newcastle: “Il risultato non riflette la differenza tra le due squadre. Gli errori ci sono costati cari e la loro grande concretezza spiega il risultato. E’ stata una partita molto strana. Ma mi è piaciuto l’atteggiamento della mia squadra, la sua personalità. Ci sono margini di miglioramento. Errori? Quando si commettono, sono errori di tutti. A volte sono gli allenatori, a volte sono i giocatori. Il mio lavoro come allenatore èilper giocare per“.ha poi parlato delle condizioni del leader della ...

Luis Enrique si è assunto tutta la responsabilità del 4 - 1 rimediato in casa del Newcastle , la seconda peggior sconfitta in Champions del Psg di ...

Il quinto posto in campionato e il secondo in Champions League non sono sicuramente un ottimo biglietto da visita per Luis Enrique . Il Psg è in ...

Ildomani sera proverà contro il Rennes a dimenticare il pesante ko rimediato in Champions League per mano del Newcastle.Enrique è convinto del lavoro che sta svolgendo: "Errori Quando si ...(Photo by PAUL MILLER / AFP)Enrique ha parlato in conferenza stampa della disfatta delcontro il Newcastle mercoledì in Champions League : " Abbiamo fatto quello che facciamo normalmente ...

Psg: dopo la batosta di Newcastle, Luis Enrique punta il dito contro Mbappé La Gazzetta dello Sport

PSG, LUIS ENRIQUE: "SONO IL RESPONSABILE DELLA SCONFITTA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Christophe Dugarry, ex attaccante del Milan e della Francia, attacca Luis Enrique a RMC Sport per la sconfitta subita dal PSG a Newcastle: ...Caos PSG: dopo la pesante sconfitta subita in Champions League contro il Newcastle, è bufera attorno alla stella della squadra.