Prove di evacuazione e informativa sulla sicurezza | si allega “Promemoria degli incarichi degli alunni”

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 7 ottobre 2023) Per ledinon è consigliabile e neppure vietato dare un avviso preventivo, né per quanto concerne l'ora né per quel che riguarda il giorno. Al suono della campanella (nelle due diverse modalità indicanti terremoto o incendio) tutte le componenti della comunità scolastica sono tenute a mettere in atto quanto previsto dalle procedure d'emergenza, abbandonando le aule e i luoghi di lavoro e raggiungendo i punti di raccolta. Per una corretta gestione dellee dellaa scuola, sarebbe utile fornire aglie a tutto il personale alcune norme operative e comportamentali che andranno accuratamente “memorizzate” e che dovranno essere tenute presenti non solo in occasioni destinate all’esecuzione delle procedure. I docenti coordinatori di classe, e non solo loro, comunque, ...