Profugo Afgano Scoperto in un Tir | Arrivo nel Complesso Stellantis ex Sevel

(Di sabato 7 ottobre 2023) Chieti - Unè stato individuato all'interno del cassone di un camion tir presso lo stabilimentoEurope Spa di Atessa, precedentemente noto come. L'individuo, un uomo di 32 anni nato a Kabul, era nascosto tra i pezzi meccanici trasportati per l'assemblaggio del furgone Ducato. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di scarico del camion. I Carabinieri del Norm della compagnia dei Carabinieri di Atessa sono stati allertati immediatamente e hanno preso in consegna il, che fortunatamente si trovava in buone condizioni di salute. L'uomo sarebbe salito a bordo del camion in Serbia, la stessa nazionalità del conducente del veicolo. Attualmente, sono in corso verifiche per accertare la validità dell'identità dichiarata dall'. Quest'ultimo ha ...

Viaggiava all'interno di un cassone di un mezzo pesante il giovanetrovato lo scorso giovedì 5 ottobre all'interno dello stabilimento Stellantis Europe (ex Sevel) ad Atessa. A riferire i particolari della scoperta i carabinieri del Nucleo operativo e ...Un giovanesi è nascosto in un mezzo pesante per arrivare in Italia. È quando ieri il tir si ... prima di scaricare i materiali, ilè saltato fuori. Sono stati allertati i carabinieri di ...

Era salito in Serbia il profugo afgano trovato nascosto in un tir nell'area dello stabilimento Stellantis ChietiToday

ATESSA: PROFUGO AFGANO TROVATO IN TIR ARRIVATO IN ... Abruzzoweb.it

Un profugo afgano è stato individuato all'interno del cassone di un camion tir presso lo stabilimento Stellantis Europe Spa di Atessa, precedentemente noto come Sevel. L'individuo, un uomo di 32 anni ...ATESSA – Trovato in un tir giunto dalla Croazia nello stabilimento Stellantis di Atessa (Chieti). Un giovane afgano si è nascosto in un mezzo pesante per arrivare in Italia. È quando ieri il tir si è ...