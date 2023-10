Probabili formazioni Genoa-Milan | Pioli lancia Jovic | Serie A News

Alle ore 15 in campo la sfida di Serie A tra Inter e Bologna , ecco le probabili formazioni con le scelte di Inzaghi e Thiago Motta Alle ore 15 in ...

INTER-BOLOGNA Fra i nerazzurri niente di grave per Thuram, ma potrebbe anche partire dalla panchina per lasciare spazio a Sanchez. Possibile turno ...

Ledi Genoa - MilanEcco ledi Genoa - Milan:Adli (LaPresse) - Calciomercato.itGENOA (3 - 5 - 1 - 1): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi,...Ledi Borussia Dortmund - Union Berlino BORUSSIA DORTMUND (4 - 2 - 3 - 1): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Emre Can, Özcan; Malen, Reus, Brandt; Füllkrug. UNION ...

Le bianconere di mister Joe Montemurro alla ricerca dei 3 punti contro le rossonere e del terzo successo consecutivo ...Dopo aver visto sfumare la vittoria all'ultimo secondo in casa del PSV Eindhoven, il Siviglia vuole rifarsi in casa contro il Rayo Vallecano. Gli attuali campioni in carica dell'Europa League hanno in ...