Premier League | sorridono Chelsea e Manchester United

(Di sabato 7 ottobre 2023) Turno favorevole diper: entrambe le big in difficoltà trovano la vittoria Giornata positiva perin. Entrambe le squadre trovano una vittoria che chiude un periodo molto lungo di crisi di entrambe le squadre. I Blues vincono contro il Burnley in trasferta con un netto 4-1: a segno Cole Palmer, Sterling e Nico Jackson, oltre all’autorete dell’1-0 di Al-Dakhil. Più sofferta la vittoria dei Red Devils contro il Brentford, che passa al 26? con Jensen. nel finale a salvare loci pensa McTominay che in pieno recupero mette a segno una doppietta.

