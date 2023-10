Preganziol La barista Serena Gambarotto investita e uccisa lungo la statale del Terraglio

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 7 ottobre 2023)di 33 anni, ha perso la vitamentre camminavaladel(Treviso).Gambartotto è apparsa subito in condizioni gravissime. Ladi 33 anni è stata trasportata in ospedale dove poi è morta. L’incidente è avvenuto alle 21.40ila Frescada diè stata travolta nei pressi del Las Vegas by Playpark, un locale di slot machine. L’investitore non si è fermato e ha fatto perdere le proprie tracce, ma qualche ora dopo l’incidente è stato fermato. Si tratta di un uomo della zona di mezza età, ora accusato di omicidio ...