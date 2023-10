(Di sabato 7 ottobre 2023) Abbiamo finalmente capito che era nostra sorella dell’est che stava morendo e che è morta perché era nostra sorella e per il crimine di aver condiviso i nostri sentimenti, di aver amato ciò che ami... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Gente che aveva un'alta qualità di vita e ora si sente. Obbligata a mettersi in coda per ... La Russia non vede di buon occhio l'adesione dell'alla Cpi anche per via del mandato di ...La maggior parte delle vittime stava facendo rifornimento di carburante per il viaggio lungo il cosiddetto Corridoio Lachin che collega la regionee storicamente contesa con l'. Erevan ...

Povera Armenia, sorella orfana dell’Europa e sentinella di civiltà Il Foglio

Non bastava il genocidio turco che l’ha quasi cancellata. Ora chi è ossessionato dal “resto della spada” vuole finire il lavoro. Un popolo ancora una volta martire e in esilio ...Povera Armenia. Però la Francia ha annunciato che veglierà sull'integrità territoriale dell'Armenia, manderà un attaché militare alla sua ambasciata a Erevan e fornirà armi all'esercito armeno, anche ...