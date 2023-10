Poste Italiane | “Premio Impatto” per la sostenibilità e l’innovazione

(Di sabato 7 ottobre 2023) ROMA –ha vinto il “”, l’iniziativa promossa dal Salone della CSR e delsociale di Milano che ha riconosciuto il valore sociale e la capacità dell’azienda di programmare gli investimenti del piano di rinnovo della flotta, coniugando il quadro finanziario con la. “Per questo progetto – si legge nelle motivazioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Amazon presenta i suoi hub di micromobilitàsempre più centrale per il mondo delle cooperative: Del Fante, ‘Azienda sempre più digitale ed efficiente’, disponibile l’offerta Supersmart ...

Il Webinar si terrà in diretta a partire dalle ore 15:00, sarà possibile partecipare accedendo direttamente dal link presente all'interno della ...

Il passaggio al Mercato libero per le bollette di luce e gas potrebbe essere rinviato ancora una volta, ma che arrivi a inizio o a fine 2024 di ...

Poste Italiane comunica la riapertura del servizio di acquisto dei crediti d' imposta . "Un'iniziativa in linea con le indicazioni del Governo " ...

ROMA – Poste Italiane comunica la riapertura del servizio di acquisto dei crediti d’imposta . “Un’iniziativa in linea con le indicazioni del Governo ...

"Sappiamo che non tutti gli italiani sono in grado di accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione". Così l'amministratore delegato di, Matteo Del Fante, nel suo intervento a ComoLake. "In questo senso - prosegue - ormai sei anni fa, l'intuizione diè stata quella di pensare che siamo il soggetto più fisico del ...Dopo la temporanea rimodulazione resasi necessaria allo scoppiare della pandemia di Covid del mese di marzo,ha provveduto ad aumentare gradualmente le aperture degli Uffici Postali ...

Poste, disponibili i nuovi buoni fruttiferi postali Sky Tg24