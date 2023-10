Porta il figlio a scuola e poi muore all’improvviso Addio a Pietro | aveva 35 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 7 ottobre 2023) Un tragico destino si èto via per sempreLanzo, morto a 35dopo aver accompagnato il. Purtroppo si è verificato un terribile incidente e lui non è riuscito a scampare al decesso. Subito dopo la sua scomparsa, sono stati in tanti a rimanere increduli dinanzi a questa gravissima perdita, che lascia davvero sconvolti. Anche perché la vittima era molto conosciuta nella sua cittadina per il suo lavoro.Lanzo è così morto improvvisamente, pochi minuti dopo aver accompagnato suo. In totaletre bimbi, che ora dovranno crescere senza la figura fondamentale del loro papà. Tutti coloro che gli volevano bene non riescono ancora ad accettare che non sia più in vita e che non potranno ...