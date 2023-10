Pogba | colpo di scena dalle controanalisi | cosa cambia ora

(Di sabato 7 ottobre 2023) Arriva undisulla situazione di Paul, calciatore della Juventus trovato positivo dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto. Lehanno confermato la positività, ma con una grande novità. Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’ la sostanza assunta dal centrocampista francese della Juventus non è il testosterone ma il Dhea, ovvero il deidroepiandrosterone, il cosiddetto “ormone della giovinezza”. Il Dhea produce gli stessi metaboliti del testosterone, ma è “un androgeno più potente e moderno del testosterone che l’Agenzia Mondiale Antidoping ha proibito da una decina di anni. E’un contaminatore classico (volontario o meno) di decine di prodotti contro l’invecchiamento e per il miglioramento della forza muscolare, con indicazione o meno in etichetta”. Leggi ...

Un vero e proprio colpo di scena, che adesso potrebbe anche cambiare le carte in tavola. A ... Il principale quotidiano nazionale è tornato sull'esito delle controanalisi chieste da Paul Pogba ...

Arriva un colpo di scena sulla situazione di Paul Pogba, calciatore della Juventus trovato positivo dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto. Le controanalisi hanno confermato la positività, ma ... Un vero e proprio colpo di scena, che adesso potrebbe anche cambiare le carte in tavola. A svelarlo è il Corriere della Sera. Il principale quotidiano nazionale è tornato sull'esito delle controanalisi ...