Pioli | 'Successe cose strane | siamo tornati da Dortmund giovedì Noi bravi a non rimanere al derby perso Lo scudetto'

(Di sabato 7 ottobre 2023) L'allenatore del Milan, Stefanoha parlato a Sky nel post-partita della sfida vinta contro il Genoa GIROUD IN PORTA - "Mai ca...

... ancora una volta, è un peccato " ha confermato- . In Europa il ritmo si alza e noi dobbiamo ... al termine di una partita pazza e divertente, nella quale sonomolte cose sin dai primi ...... Conte aveva ribadito il concetto: "Cerco di vivere il presente, sontante cose. Ma sapete ... Se Maldini e Massara decideranno di mettere fine all'era di Stefano, anche se ultimamente il ...

Pioli: 'Successe cose strane, siamo tornati da Dortmund giovedì ... Calciomercato.com

Genoa-Milan, Pioli: “Successe cose strane. In porta voleva andare Pulisic” MilanLive.it

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato la sofferta vittoria di Marassi ai microfoni di Sky Sport: Ti era mai capitata una serata del genere "No, è stata una sorpresa.Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...