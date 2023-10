Pioli | 'Polemica calendario? Siamo abituati A fine anno non ci sarà grande distacco I cambi in attacco'

... che recentemente sta trovando spazio nello scacchiere di: 'Sempre stato uomo squadra, ha lavorato anche se messo in disparte senza alzare mai una', ha anche poi aggiunto una stoccata ...Il ragazzo è sempre stato un uomo squadra, non ha mai sollevato unae ha lavorato messo ... "Dopo ieri non ho nulla da dire su. Cerco di essere obiettivo: non ha crediti infiniti ma mi ...

Milan, Pioli: 'Polemica calendario Siamo abituati. A fine anno non ... Calciomercato.com

Gasperini, stoccata a Pioli e Allegri poi torna sulle polemiche di Vlahovic a Bergamo Virgilio Sport

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato del campionato attualmente in corso al magazine "Il nuovo calcio".Analizzando la prestazione di ieri contro il Dortmund, c'è chi non ha avuto alcun dubbio nell'indicare il vero problema del Milan di Pioli ...