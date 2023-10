Pioggia razzi Gaza su Israele | Hamas lancia ' Alluvione Al - Aqsa'

L’attacco russo su Odessa che la notte scorsa ha provocato almeno due morti e 22 feriti non ha risparmiato la cattedrale della Trasfigurazione . Le ...

Unadidalla Striscia di Gaza su Tel Aviv e il sud di Israele con allarmi che risuonano anche a Gerusalemme, una donna uccisa e 15 feriti almeno, infiltrazione di combattenti da Gaza: è ...Le sirene di allarme stanno risuonando nella zona centrale e nel sud di Israele, si sono udite anche a Tel Aviv

Attacco di Hamas su Israele, pioggia di razzi: terrore e morte nei video sui social Corriere TV

Pioggia di missili su Israele, Hamas rivendica: "Il giorno della grande rivoluzione" Today.it

Hamas annuncia: "Al via una nuova operazione militare". Morta una donna e 15 i feriti: è il primo bilancio dell'attacco. Suonano le sirene in tutto il paese: 5.000 i razzi lanciati.Tel Aviv risponde: ...L’assedio è cominciato all’alba mentre i bambini stavano andando a scuola: «È cominciata l’operazione «alluvione al-Aqsa». Israele richiama riservisti per i ...