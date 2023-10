Pioggia di razzi su Israele | l’attacco con le prime luci dell’alba | le immagini

(Di sabato 7 ottobre 2023)svegliata all’alba da unadi migliaia dilanciati dalla Striscia di Gaza, parte dei quali sono intercettati dalle batterie di difesa israeliane Iron Dome.è iniziato nella prima mattina mentre i bambini si stavano recando a scuola. Sono subito rientrati nelle loro case e le strade – secondo le fonti – si sono presto svuotate. Ieri decine di migliaia di sostenitori della Jihad islamica si erano raccolti in piazza a Gaza per celebrare l’anniversario della fondazione del movimento. Le sirene di allarme stanno risuonando nel centro e nel sud die anche a Gerusalemme L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Questa mattina del 7 ottobre 2023 si è trasformata in un incubo per gli abitanti di Israele, che si sono svegliati con una pioggia di razzi lanciati dalla Striscia di Gaza. Israele sotto attacco oggi nel "giorno della rivoluzione", come ha annunciato Mohammad Deif, comandante militare di Hamas. I video diffusi sui social documentano scontri armati nelle strade, tra le case, con i civili asserragliati.

Hamas ha lanciato contro Israele "5.000 razzi" dando il via all'operazione "Alluvione al-Aqsa". L'esercito israeliano si sta mobilitando. Hamas ha affermato di aver lanciato contro Israele "5.000 razzi" nella fase di apertura della operazione che ha chiamato 'Alluvione al-Aqsa'. "Abbiamo deciso di mettere fine ai crimini di Israele".