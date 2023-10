Pioggia di razzi di Hamas su Israele E Netanyahu annuncia lo stato di guerra

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tel Aviv – “Cittadini disiamo ine non è solo un’operazione, è proprio una”. Lo ha detto il premier Benyaminaggiungendo di aver dato l’ordine all’esercito di richiamare i riservisti e di “rispondere allacon irruenza e un’ampiezza che il nemico non ha conosciuto finora”. “Il nemico – ha sottolineato – pagherà un prezzo che non ha mai dovuto pagare. Vinceremo”. Oltre 20 i morti in: questo il bilancio provvisorio degli attacchi condotti oggi da, secondo il Magen David Adom, equivalente locale della Croce Rossa. I feriti sono oltre 300. Alcuni ospedali hanno chiesto alla popolazione donazioni di sangue. ”Un certo numero di terroristi sono penetrati in territorio israeliano da Gaza. Gli abitanti della zona devono ...