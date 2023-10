Pilar Fogliati | «Che gran cosa essere falsi e cortesi»

Leggi su panorama

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’attrice torna su Rai 1 con la seconda stagione di Cuori, che la vede nei panni di una cardiologa divisa tra due amori. A Panorama racconta come a 30 anni ha scalato il successo grazie alla tenacia, al pragmatismo e al saper tenere le distanze sul lavoro (con buona «piemontesità»). E circa gli affetti... Doveva nascere il giorno di Natale, nella casa dei nonni ad Alessandria, dove la famiglia trascorreva le vacanze. «Poi sono arrivata con quattro giorni di ritardo. Me la presi comoda. Sono un Capricorno: lento, ma inesorabile».è l’attrice del momento, bella, simpatica, ironica, una giovane Monica Vitti cui spesso fanno male i capelli («Una delle battute più belle del cinema»). Perfetta nei panni della ragazza che si divide tra i Parioli e Capalbio, con le friulane dall’alba al tramonto, come in quelli di Delia Brunello, la cardiologa ...