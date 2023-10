nella sprint Vedremo. Verstappen è terzo, non è lontano, noi faremo del nostro meglio . C'... GP Qatar, sprint shootout: 1 - 2 McLaren condavanti, Verstappen 3°Se poi la vettura che teoricamente può contendere la, ma solo se Verstappen commette errori, si dà la zappa sui piedi... La McLaren è ancora seconda forza, ma sia con Norris che con...

Piastri: "Vittoria nella sprint Ci proverò, ma Verstappen è vicino" Autosprint.it

Qatar GP, pole position per Verstappen. Ferrari in difficoltà ilBustese.it

Piastri scatterà per la prima volta davanti a tutti, anche se solo in una sprint race: lui e la McLaren proveranno a vincere, nella consapevolezza che battere Verstappen, terzo al via, non sarà facile ...Max Verstappen non lascia scampo ai suoi avversari e domina le qualifiche di Lusail conquistando la pole position per il Gran Premio del Qatar 2023, valido come diciassettesimo round stagionale del Mo ...