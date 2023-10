Piastri vince sprint in Qatar | Verstappen campione del mondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) LOSAIL () (ITALPRESS) – Oscarscatta dalla pole elarace del Gran Premio del, mettendosi dietro Maxche però riesce a conquistare i punti necessari per diventaredelper la terza volta in carriera. Lo fa con largo anticipo, complice anche l'uscita di scena del compagno di squadra Sergio Perez, l'unico che sulla carta poteva ancora contendergli il titolo. Partenza a rilento per il neo tri-iridato, che però riesce a risalire la corrente e recuperare le posizioni perse al via per chiudere secondo. A completare il podio l'altra McLaren di Lando Norris, seguita dalle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Chiudono in sesta e settima posizione le Ferrari di Carlos ...