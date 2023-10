Piastri in pole nella sprint in Qatar | terza fila Ferrari

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il giovane pilota McLaren precede Norris e Verstappen, quinto Sainz e sesto Leclerc LOSAIL () - Oscarconquista laposition per la garadel Gran Premio del, grazie al miglior tempo fatto segnare in 1'24"454. La McLaren del pilota australiano si piazza davanti a quella

Due McLaren partiranno in prima fila, con Oscar Piastri davanti a Lando Norris, nella gara sprint del GP del Qatar di Formula 1, in programma alle ...

E’ Oscar Piastri a conquistare la pole position per la Sprint del GP del Qatar. Con lui in prima fila Norris, Verstappen ‘solo’ terzo. Ferrari in ...

Due McLaren partiranno in prima fila, con Oscardavanti a Lando Norris, nella gara sprint del GP del Qatar di Formula 1, in programma alle 19:30 italiane. In seconda fila il leader del mondiale Max Verstappen (Red Bull), affiancato dalla ...Non la Red Bull ma le McLaren, non Max Verstappen ma Oscar. Sorpresa parziale nelle Quaifiche Shootout per la Sprint Race del Gran Premio del Qatar . A ...dove Max arriva già forte della...

Piastri per la prima volta in pole: "Volevo ottenerla anche ieri ... FormulaPassion.it

Formula 1: qualifiche e pole della Sprint Race in Qatar in diretta live Sky Sport

Il giovane pilota McLaren precede Norris e Verstappen, quinto Sainz e sesto Leclerc LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) - Oscar Piastri conquista la ...(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Due McLaren partiranno in prima fila, con Oscar Piastri davanti a Lando Norris, nella gara sprint del GP del Qatar di ...