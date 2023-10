PFAS | Cosa sono | dove si trovano e perché sono nocivi

(Di sabato 7 ottobre 2023) I, acronimo di Per- e Polifluoroalchil Sostanze,una classe di composti chimici ampiamente utilizzati in molte industrie per le loro proprietà idrorepellenti e antiaderenti. Tuttavia, la diffusione di… L'articolo proviene da Goingate.

Qualche giorno fa l'Aea (Agenzia Europea per l'Ambiente) ha lanciato un allarme sul bisfenolo A (BPA), una additivo utilizzato nella produzione di ...

Quando ho incontrato il gruppo di mamme Noho ascoltato una richiesta di aiuto che veniva da un dolore, da una sofferenza. Non ne sapevo nulla e ho cercato di capirestesse accadendo. ...sono gliLe sostanze perfluoroalchiliche () si trovano ormai ovunque per le loro proprietà idrorepellenti e oleorepellenti. Si usano in ambito domestico, medico e industriale, ma alle ...

La contaminazione da PFAS, le famigerate sostanze perfluoroalchiliche, coinvolge decine di comuni in Veneto e anche diversi in Lombardia, come emerso ...Tra i Comuni attenzionati anche Milano. Su 31 campioni prelevati, su 11 è stata rilevata presenza di Pfas ...