Perugia Digitalizzare i beni culturali per creare valore condiviso

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 7 ottobre 2023) Rilevare i fabbisogni formativi degli operatori del settore impegnati nella digitalizzazione del patrimonio culturale regionale. È il primo passo del progetto pilota presentato durante il seminario “Competenze digitali per il patrimonio culturale”, parte del progetto Dicolab, Cultura al digitale, realizzato dalla Fondazione Scuola deie delle attivitàd’intesa con l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library del Ministero della cultura, finanziato da Next generation EU (sub investimento 1.1.6 “Formazione e miglioramento delle competenze digitali”). La giornata formativa, nata dalla collaborazione con la Regione Umbria e la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, ha avuto luogo nella sede di Villa Umbra, e ha delineato la road map di un percorso progettuale di respiro nazionale. La Fondazione ...