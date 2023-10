Perché verso chi commette femminicidio c’è ancora una strisciante legittimazione sociale?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Altre hanno giustamente fatto notare quanto sia grave la situazione in Italia. Troppi femminicidi, leggi infauste, regressi culturali ci fanno temere il peggio. Ho cercato, a lungo e ovunque, tracce di interrogatori agli uomini che hanno commesso un. Si va dal tizio che ha fatto stalking sulla ex, l’ha attesa per “parlarle” impugnando un’arma; si continua con quello che ha brutalmente sterminato ex moglie e figli per ribadire che “se non puoi essere mia non sarai di nessun altro!”. Nelle ricostruzioni di sterotipati true crime, colmi di visioni che separano le vittime tra madonne e puttane, vale la pena salvare i pochi minuti di registrazione di interrogatori a uomini che non vogliono mai assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Non si tratta di semplici “crimini passionali”, come la cultura patriarcale vorrebbe farci intendere, ma di delitti ...