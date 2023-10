Perché le critiche all’arbitro Sacchi sono fuori luogo

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 7 ottobre 2023) Non si placano le polemiche sul gesto dell’arbitroin occasione di Sassuolo-Lecce. Una partita per la salvezza si è trasformata in un vero e proprio caso e ha alzato un polverone. Il motivo è stato un gesto dell’arbitro Juan Lucadella sezione di Macerata, poco prima dell’inizio del match. Le squadre si trovano nel tunnel degli spogliatoi e l’ingresso in campo è imminente. Le talecamere mandano una scena che in poco tempo è diventata virale: l’arbitro si gira per stringere la mano all’assistente Francesca Di Monte, ma ad un certo punto evita il saluto e va a stringere la mano a Strefezza. Il direttore di gara è stato accusato di sessimo e sui social siscatenati tanti motivi di discussione. Lenei confronti di, a nostro avviso,eccessive. ...