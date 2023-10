Perché il regista di Beckham | Fisher Stevens | ha omesso la polemica sul Qatar e ha avuto paura di Roy Keane

Leggi su gqitalia

(Di sabato 7 ottobre 2023)è la docu-serie di Netflix che racconta gli alti e i bassi della vita e della carriera di David, il campione inglese soprannominato Golden Balls. In quattro episodi, vediamo come il calciatore sia diventato una stella dopo essere stato una delle più entusiasmanti promesse giovanili del Manchester United, in che modo abbia conosciuto e sposato la popstar Victoria Adams, come sia riuscito a vincere il Treble nel '99 e a giocare in grandi squadre del calibro del Real Madrid, LA Galaxy e PSG. Insieme alla luce, però, è arrivata anche un'ombra insostenibile. Basti pensare all'indomani del cartellino rosso rimediato contro l'Argentina ai Mondiali del 1998, quando fu perseguitato dai media e dall'opinione pubblica. Almeno un proiettile è stato spedito a casa sua e un'effigie con la sua maglia numero 7 è stata appesa fuori da un pub di ...