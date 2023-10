Per il suo compleanno A$AP Rocky ha sfoggiato una borsa di Bottega Veneta bellissima

Leggi su gqitalia

(Di sabato 7 ottobre 2023)compie 34 anni e festeggia come fa la maggior parte delle Very Famous People: una cena in un ristorante esclusivo di Manhattan (Carbone, nel Greenwich Village, se per caso vi trovaste nei paraggi) e una compagnia altrettanto speciale, che, senza sorpresa, è Rihanna. Lei si è presentata con un abito nero di Cecile Bahnsen. Perché, come sempre, ci si sforza di essere al meglio per i compleanni, anche se è stata ladia rubare la scena tra i due look da festa. Celebrity Sightings In New York City - October 04, 2023 NEW YORK, NEW YORK - 04 OTTOBRE 2023:e Rihanna vanno da Carbone, a New York, per il 34°di lui. (Foto di Jackson Lee/GC Images) Jackson LeeUn tesoro della linea di borse Andiamo di ...