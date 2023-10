Pensioni | Centemero | Basta affidarsi al pubblico Ora è fondamentale l' educazione finanziaria

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Giulio, deputato della Lega, è ospite di "Parlamentari scatenati", la rubrica dedicata ai disegni di legge e alle proposte di legge dei parlamentari. L'Onorevole, intervistato da Costanza Cavalli, ha presentato una proposta di legge per l'introduzione dell'insegnamento dell'nella scuola primaria e secondaria. "Il provvedimento mira ad educare fin dalla scuola primaria i cittadini alla finanza", spiega, "Un investimento e una scommessa non sono simili e i risparmi degli italiani possono diventare uno strumento utile per il Paese, possono influire sull'economia reale". In effetti, secondo un rapporto Censis sull', il 37 per cento dei risparmiatori pensa che gli investimenti remunerativi siano solo un colpo di fortuna. Come ...