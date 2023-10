Pechino Express | i toscani in corsa | Damiano Carrara col fratello Massimiliano e Francesca Piccinini

È tutto pronto per l' edizione 2024 di, lo show on the road che quest'anno porterà concorrenti e spettatori sulla "Rotta del Dragone", che snoda la sua coda dal Vietnam del nord, fra verdi risaie e vivissime culture dalla ...La nuova edizione parla toscano: alla guida ancora Costantino della Gherardesca, in gara anche Francesca Piccinini

A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno Costantino Della Gherardesca, che avrà al suo fianco Fru dei The Jackal ...Molto wild l’edizione di quest’anno: a Pechino Express 2024 i concorrenti percorreranno la Rotta del Dragone partendo dal Vietnam e arrivando nello Sri Lanka, passando per il Laos.