Pechino Express 2024 | il cast e il retroscena sull’ex gieffina che non partirà

Svelate le 8 coppie che percorreranno la Rotta del Dragone Pechino Express 2023 svela i concorrenti della nuova edizione che andrà in onda su Sky e ...

(Adnkronos) – Pechino Express 2023 svela i concorrenti della nuova edizione che andrà in onda su Sky e in streaming su Now nel 2024. Saranno 8 le ...