Pechino Express 2023-2024 | ecco i concorrenti | dal telecronista all’ex velina | chi sono

(Di sabato 7 ottobre 2023) Svelate le 8 coppie che percorreranno la Rotta del Dragonesvela idella nuova edizione che andrà in onda su Sky e in streaming su Now nel. Saranno 8 le coppie nella gara, guidata da Costantino Della Gherardesca che avrà al suo fianco Fru dei The Jackal come inviato speciale. Ipercorreranno la ‘Rotta del Dragone’, che snoda la sua coda dal Vietnam del nord, Laos e Sri Lanka. La prima delle 8 coppie che compongono il cast è formata da Fabio ed Eleonora Caressa. Fabio è tra i telecronisti più seguiti e amati dal pubblico italiano. Voce e volto di Sky dal 2003, ha raccontato insieme all’amico Beppe Bergomi i più grandi eventi calcistici italiani e internazionali degli ultimi vent’anni. Eleonora detta ‘Leo’, ha 19 anni e frequenta il ...

(Adnkronos) – Pechino Express 2023 svela i concorrenti della nuova edizione che andrà in onda su Sky e in streaming su Now nel 2024. Saranno 8 le ...

2023 svela i concorrenti della nuova edizione che andrà in onda su Sky e in streaming su Now nel 2024. Saranno 8 le coppie nella gara, guidata da Costantino Della Gherardesca che avrà ...è pronto a ripartire. Oggi sono stati annunciati i concorrenti che hanno accettato la sfida e che viaggeranno sulla 'Rotta del Dragone'. Parliamo di Fabio ed Eleonora Caressa, Damiano ...

‘Pechino Express’, ecco le otto coppie. Via Enzo Miccio con Costantino c’è Fru dei The Jackal la Repubblica

Il cast di Pechino Express 2024: tutte le coppie, Costantino Della Gherardesca e Fru conduttori Fanpage.it

La showgirl e influencer, ex concorrente del Grande Fratello Vip, pronta a viaggiare nella nuova edizione del programma in arrivo su Sky ...Tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express: stanno per iniziare le riprese della nuova avventura dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, attesa su Sky e in streaming su NOW nel ...