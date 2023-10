Pechino Express 11 | ufficializzato il cast tra loro un’amata ex Vippona Alla conduzione invece una new entry!

(Di sabato 7 ottobre 2023) Pochi istanti fa è statoildell’undicesima edizione diCostantino Della Gherardesca e una new entry: Gianluca Fru dei The Jackal. Confermatissimi i rumor della vigilia, che davano in partenza, tra gli altri, un’amatissimadella settima edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Antonella Fiordelisi. Ecco ilcompleto e le coppie: FERMI TUTTI. ABBIAMO IL. Vi presentiamo i viaggiatori della prossima edizione di #, pronti a partire per la Rotta del Dragone ??uno splendido @costantinodellagherardesca accompagnato da un inviato molto speciale: @gianlucafru dei @ the ...

L’indiscrezione su Antonella Fiordelisi come partecipante a Pechino Express si fa sempre più forte. Conferme indirette suggeriscono che tornerà in ...

Manca pochissimo al check-in per le 8 Coppie protagoniste della nuova edizione di Pechino Express : stanno per iniziare le riprese della nuova ...

Manca pochissimo al check - in per le 8 coppie protagoniste della nuova edizione di( SCOPRI LO SPECIALE ): stanno per iniziare le riprese della nuova avventura dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, attesa su Sky e in streaming su NOW nel 2024 . la "...Antonella Fiordelisi dovrebbe essere una delle protagoniste nella prossima edizione di, parola di Fabrizio Corona che lancia l'indiscrezione sul suo portale di gossip Dillenger News . Antonella Fiordelisi verso: arriva la (quasi) conferma Antonella ...

Quando inizia Pechino Express 2024: data, concorrenti e location L'Argomento Quotidiano

Pechino Express 2024, le prime due coppie QUOTIDIANO NAZIONALE

Pechino Express 2024 Sky e NOW - Le 8 Coppie protagoniste lungo la rotta del dragone, Manca pochissimo al check-in per le 8 coppie protagoniste della nuova edizione di Pechino Express: stanno per iniz ...I concorrenti di Pechino Express 2024 sono pronti a partire. Ecco i nomi delle coppie che formeranno il cast della nuova stagione in arrivo su Sky e ...