Pd | Misiani | «Congresso ad inizio anno Sul terzo mandato vedremo»

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRibadisce che ilregionale e a Caserta ci sarà addell’e intanto in autunno si aprirà il tesseramento in tutte le federazioni del Pd. Così il commissario regionale dem, il senatore Antonio, a margine della Festa dell’Unità del Pd irpino che si tiene a Parco Palatucci. «Ho fiducia nel Pd. È un partito che ha governato in condizioni complicate, ha commesso errori, ma ha anche fatto cose buone. È grazie al Partito democratico – continua– se oggi a milioni di famiglie arriva l’assegno unico, è grazie al Pd se c’è una legge sulle unioni civili e se c’è il piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Ieri abbiamo fatto un bel dibattito a Salerno con Piero De Luca, con Antonio Decaro e altri sul Pnrr. Ecco – dice– è ...