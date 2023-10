Passare tra due corpi nudi in una strettoia | l’ultima performance di Marina Abramovic fa scandalo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Passereste attraverso unaresa angusta da due estranei in piedi completamente? Detta così sembra quasi banale, ma a trovarcisi la prospettiva cambia e la baldanza scema. La Royal Academy of the Arts di Londra, per la prima volta in 255 anni, dedica una intera retrospettiva ad una donna,, rimettendo in scena più di 50 anni di carriera con tutte le sue sfide. Compresa questa, facile forse sulla carta, ma molto più complessa nella realtà. Il momento del bivio arriva a sorpresa quando si deve attraversare la stanza numero quattro, quella dove dei maxi schermi trasmettono i video in bianco e nero in cui sfidava “i limiti del corpo” e ci si dirige alla stanza cinque. A quel punto ci si trova di fronte allaumana, alla scelta di partecipare o meno alla ...