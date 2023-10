Paradosso all' italiana | c' è lavoro ma non manodopera Saldatori | medici e ingegneri sempre più introvabili

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 7 ottobre 2023) Se i disoccupati in Italia sono poco meno di due milioni, di cui 800 mila circa in età compresa tra i 15 e i 34 anni, secondo il ministro del, invece, sarebbero un milione i posti che le imprese non riescono a trovare. E' ildel mercato delin Italia evidenziato dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre. "Sia chiaro, non è una novità; nel nostro Paese dala domanda e l'offerta faticano a incrociarsi. Non solo. Chi è alla ricerca di un'occupazione spesso presenta un deficit educativo ed esperienziale notevole rispetto alle abilità professionali richieste dalle attività economiche", sottolinea la Cgia.