Paolo Masella su Anita Olivieri | “Lei è bella…”

Fedez ricoverato, Leone va a trovare il suo papà insieme a mamma Chiara – VIDEO I Donnalisi a New York, ecco come l’ha presa ...

Concorrenti" voto 4.5"cuore di mamma", dopo due puntate all'insegna del silenzio, è tornato al centro delle dinamiche ; inutile dire che il motivo è legato a Beatrice Luzzi. ...Anchesarebbe interessato ad Anita e Letizia con una leggera preferenza nei confronti per la seconda: Apiace Letizia (Petris, ndr). Gliel'ho proprio chiesto io a bruciapelo. Però ...

Paolo Masella: "Se mi piace una persona ci provo!" - Mediaset Infinity Grande Fratello

Grande Fratello, Paolo Masella lo nega: non lo farebbe mai TvDaily

Il mattino ha l'oro in bocca nella Casa del Grande Fratello e, Angelica e Paolo, tra i primi a svegliarsi, si appartano in giardino a scambiare delle riflessioni. La ragazza cerca di indagare ...È quasi il momento di andare a letto e in cucina, Anita, in compagnia di Samira e Letizia, parla del suo compagno di avventura Paolo. La ragazza racconta alle sue amiche del momento in cui i due hanno ...