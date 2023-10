Paolo e Garibaldi sono i più contesi del Grande Fratello | ecco a chi piacciono – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 7 ottobre 2023)Masella e Giuseppei concorrenti piùdel. Ieri sera, durante il party in piscina, abbiamo visto i primi avvicinamenti sospetti (e non) e, durante una ricca sessione di confidenze, le ragazze hanno svelato alcuni retroscena.i piùdele Beatrice Luzzi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.