Palmeri | «Inter | questione di autonomia! Critiche su una decisione»

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’ha pareggiato per 2-2 contro il Bologna, dopo essere passata in vantaggio di due reti.dice la sua sulla partita di San Siro SPIA ROSSA ? Tancredi, da Sportitalia, ha commentato il pareggio dei nerazzurri al Meazza: «di autonomia: probabilmente è questa la migliore spiegazione dei 5 punti persi in casa dall’. Grande primo tempo, ma già dal 35’ si intravedeva la spia rossa nei nerazzurri. Si parlerà tanto delladi Inzaghi di rischierare la migliore formazione possibile senza cambi come contro il Sassuolo. Troppo tardi ormai cambiare dopo il 2-2. Arrabbiato Inzaghi e i giocatori, sentono che questi due punti scottano anche perché la squadra ha esperienza non felicissima di questi due punti lasciati là e soprattutto contro il ...

In un recente post pubblicato su X il giornalista sportivo Tancrediha parlato del girone di Champions League in cui è protagonista l'ma anche il Salisburgo, attualmente una delle inseguitrici della Juventus per un posto che permetterebbe la ......

"L’Inter dura solo un tempo contro un Bologna dalle palle fumanti", commenta Tancredi Palermi, giornalista, su Twitter ...Inter, Inzaghi striglia la squadra dopo la partita. Un pareggio che sa tanto di due punti persi per come si era messa la partita. Un 2-0 nel primo quarto d’ora e poi due ingenuità che hanno permesso a ...