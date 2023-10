(Di sabato 7 ottobre 2023) Sono solamente due legiocate oggi per quanto riguarda la seconda giornata della Serie A1 dial. Turno monco a causa della concomitanza delle Coppe Europee. Già disputati gli incontri di Orizzonte e SIS Roma, mercoledì in acqua Plebiscito Padova e Trieste. Oggi prima vittoria per il, successo anche per ilsul Bogliasco. Seconda giornata Mercoledì 04-10 Rapallo PN-Ekipe Orizzonte 8-12 (1-6, 1-2, 3-2, 3-2) ComoRecoaro-Sis Roma 6-18 (3-3, 1-5, 0-4, 2-6) Oggi Olio di Calabria IGP-US L.Locatelli 13-11 (5-3, 3-2, 0-3, 5-3)-Bogliasco 1951 12-10 (1-4, 3-2, 4-4, 4-0) Mercoledì 11-10 ore 20:00 Plebiscito Padova-PN ...

I Mondiali 2023 di Pallanuoto femminile sono scattati oggi, domenica 16 luglio, a Fukuoka, in Giappone: al Marine Messe Fukuoka Hall B è andata in ...

Tris di vittorie per le italiane impegnate nelle scorse ore nella terza giornata di Eurocup 2023 di Pallanuoto maschile. Secondo successo per la ...

Due vittorie ed una sconfitta , in attesa del Telimar, che giocherà domani, per le italiane nella prima giornata della fase a gironi dell’ Euro Cup ...

secondo turno di A1 di Palla Nuoto al maschile che ha visto solamente due match in acqua in questo sabato pomeriggio: le prime cinque partite si sono ...

... già protagonista di una serie diitaliane ed europee, record, traversate - ha coronato ... Ringrazio tutti quelli che mi hanno appoggiato in particolare la Portoscuso NuotoTeam che ...... il Genoa incapace di segnare cade a Palermo: primo stop in campionato Posted on 9 Settembre 2022 10 Settembre 2022 Author Redazione Non ha convinto il Genoa di Blessin, dopo leesterne '...

Pallanuoto: vittorie per Cosenza e Brizz Nuoto in un pomeriggio da sole due partite per l'A1 femminile OA Sport

Pallanuoto, vittoria in trasferta per l'Ekipe Orizzonte Catania News

Esordio con vittoria per la BPER R.N. Savona che nella prima giornata dei Preliminary Round della Len Euro Cup 23/24, nella piscina “Serafeio” di Atene, ha battuto i greci dell’Apollon Smyrnis con il ...Prima partita in casa per le atlete della Olio di Calabria Igp Cosenza e prima vittoria della stagione. Pubblico entusiasta per l'esordio nella piscina di Campagnano e primi punti in classifica, nella ...