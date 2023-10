Pallanuoto femminile | Padova vittorioso di misura sul De Zaan nel primo turno dell’Euro Cup

(Di sabato 7 ottobre 2023) Dopo la vittoria esterna fatta registrare ieri dallaTrieste, anche il Plebiscitoinaugura con un successo, in questo caso interno, l’avventura nell’Euro Cup 2023-2024 di: le patavine piegano per 13-12 le neerlandesi del ZV Denel match d’esordio del Gruppo B. Sfida sempre in equilibrio, con le due squadre che procedono a lungo a braccetto: le difese prevalgono nelquarto, che si chiude sull’1-1, mentre il secondo parziale vede gli attacchi dilagare, con il punteggio che a metà gara dice 6-6. La parità si spezza nel terzo quarto, quandoper la prima volta va sul +2, ma poi chiude in vantaggio di un solo gol, sul 10-9, infine nell’ultimo parziale le patavine trovano anche il +3, le ospiti tornano a -1 e Queirolo ...

Prima partita in casa per le atlete della Olio di Calabria Igp Cosenza e prima vittoria della stagione. Pubblico entusiasta per l'esordio nella piscina di Campagnano e primi punti in classifica, nella ......Angelini nuovo Direttore Tecnico del SettorePosted on 5 Agosto 2019 5 Agosto 2019 Author Redazione Dalla prossima stagione sportiva 2019/2020 verrà dato il via alla...

