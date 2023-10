Pagelle Juventus-Torino 2-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ledi2-0 con iai protagonisti e ildel match valido per l’ottava giornata di. All’Allianz Stadium derby della Mole intenso ed equilibrato nel primo tempo, poi nella ripresa si scatenano i bianconeri, a segno con Gatti (gol annullato e poi convalidato dopo revisione Var) e Milik. Granata deludenti in questa stracittadina. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-5-1-1): Szczesny 6, Gatti 7, Bremer 6.5, Danilo 6.5; Weah 6.5, McKennie 6, Locatelli 6.5, Rabiot 6, Kostic 7 (31’st Cambiaso sv); Miretti 5.5 (1’st Milik 7); Kean 6.5 (40’st Yildiz sv). In panchina: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Iling-Junior, Fagioli, Rugani, Nicolussi Caviglia. ...