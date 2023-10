Pagelle Italia-Cuba 1-3 volley | male Romanò e Galassi | fatica Michieletto | non bastano Bovolenta e Lavia

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023)1-3Simone Giannelli, 6: non ha particolari colpe. I suoi attaccanti hanno le polveri bagnate, ad eccezione di. Con i centrali sta facendo davveroa trovare la giusta amalgama. Insolitamente è falloso anche in battuta. Tuttavia non perde mai la rotta, la qualità del palleggio è alta per larghi tratti, ma non basta. Yuri, 4: incassa diverse stampata dolorose. Viene sostituito nel primo set, rientra nel secondo, ma la musica non cambia, dunque la sua partita finisce lì. Ancora una volta è emerso il problema di come l’non abbia due opposti di livello internazionale. Quandonon è in serata, bisogna ricorrere a, che potenzialmente potrà diventare uno dei ...