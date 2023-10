Pagelle Ascoli-Sampdoria 1-1 | voti e tabellino Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) Finisce 1-1 tra. I padroni di casa vanno in rete negli ultimi secondi del primo tempo con Nestorovski, mentre latrova il pareggio su rigore grazie a Borini.(4-3-2-1): Viviano 6.5; Bayeye 6, Bellusci 6+, Botteghin 6+ (86? Quaranta SV), Falasco 6-; Falzerano 6+, Di Tacchio 6.5, Caligara 5+ (69? Giovane 6+); Mendes 6, Rodriguez 6.5 (69? D’Uffizi 6); Nestorovski 7 (78? Manzari SV). All. Viali.(3-5-2): Ravaglia 6.5; Ghilardi 6+, Gonzalez 6+, Murru 6; Stojanovic 6+ (83? Girelli SV), Kasami 5.5 (83? Vieira 6), Yepes 6+, Verre 6- (91? Askildsen SV), Barreca 6 (80? Giordano 6); Esposito 6+, Borini 7- (80? De Luca 5.5). All. Pirlo Reti: 45+4? Nestorovski, 51? Borini Arbitro: Collu di Cagliari. Ammoniti: Murru, Stojanovic, Bellusci, Gonzalez, Di Tacchio, ...