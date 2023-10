Pagamenti digitali e nuovi trend | “Buy Now Pay Later” in crescita

Leggi su quifinanza

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ha raggiunto quota 206 miliardi di euro il transato deiin Italia nel primo semestre dell’anno, indel +13% sullo stesso periodo del 2022., i numeri del primo semestre Nonostante il forte impulso derivante dalla pandemia si stia lentamente esaurendo, ia fine anno potrebbero raggiungere un valore tra i 425 e i 440 miliardi, un valore di poco inferiore al totale del transato in contanti. Sono alcune delle evidenze emerse dall’edizione semestrale dell’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano*, presentato in occasione del Convegno “Iin Italia nel 2023”. La pandemia ha indubbiamente comportato un avvicinamento ...