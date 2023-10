Osimhen può salutare | Jesus | Morata o David al suo posto?

(Di sabato 7 ottobre 2023) Victorpuòa fine stagione, con i partenopei pronti a eventualmente andare su tre obiettivi per l’attacco Victorritorna a segnare e convincere il Napoli e non solo. Il nigeriano è al momento arrivato a 9 partite stagionali, condite da 5 reti a un assist tra Serie A e Champions League. Il L'articolo

Dopo i fatti già noti degli ultimi giorni che hanno riguardato la panchina azzurra, torna in corsa per il Napoli l’idea di poter cedere Victor ...

E se Garciacontare sulla forza e la qualità di, il suo rivale mette in campo la classe e il talento di Nico Gonzalez, già sei gol in questo inizio di stagione (3 in campionato e 3 in ...Rudi Garcia attende la Fiorentina, una gara chevalere l'intera panchina: i precedenti del Napoli con i Viola fanno paura E' stato altalenante l'...e condividono il terzo posto proprio cone ...

Osimhen convocato per Napoli-Udinese, ma è furioso: sta ... Sport Fanpage