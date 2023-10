Orsolini | «Proveremo a scardinare la difesa dell’Inter! Partita tosta»

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023)presenta latra Inter e Bologna, in programma oggi alle 15 allo stadio San Siro. L’attaccante ha lanciato la sfida ai vicecampioni d’Europa. Le sue parole ai canali ufficiali del club FIDUCIOSO ? Riccardolancia la sfida ai nerazzurri per ladi oggi al Meazza: «Domenica perfetta, da incorniciare sotto tutti i punti di vista, speriamo di ripartire con lo stesso entusiasmo per la difficile trasferta contro l’Inter., maschia, dove dovremmo far vedere di che pasta siamo fatti e far capire a tutti che il Bologna può impensierire queste squadre big anche a casa loro.ladell’Inter». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...