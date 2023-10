Oroscopo Paolo Fox dal 7 al 13 ottobre 2023 | previsioni per tutti i segni

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 7 ottobre 2023) Anche per questa settimana, tornano leastrologiche dell'Fox dal 7 al 13, pubblicate dal settimanale DiPiù Tv. Venere bacerà il Toro, mentre i Pesci potrebbero perdere la pazienza a livello lavorativo. Vediamo cosa suggeriscono gli Astri ai dodicidello Zodiaco. ARIETE – Le questioni di soldi e di lavoro influiranno negativamente anche sulla vita sentimentale, ma l'amore continuerà ad emozionarvi, soprattutto con Leone e Sagittario. Le coppie in crisi recupereranno, mentre andrebbero risolte dispute o questioni con un ex. A livello professionale, è arrivato il momento di risolvere il problemi degli ultimi anni, soprattutto se lavorate in proprio. TORO – Venere è favorevole e potrete puntare a legami stabili e duraturi. Anche per le coppie ...